Straż miejska chciała kary za plakaty z martwymi płodami. Wkroczyła prokuratura i sprawę umorzono

Straż miejska we Wrocławiu po skargach mieszkańców skierowała do sądu wniosek o ukaranie członka Fundacji Pro Prawo do Życia, który w miejscach publicznych pokazywał plakaty płodów po aborcji. W sprawę jednak zaangażowała się prokuratura, która odstąpiła od wniosku o ukaranie. W konsekwencji sąd umorzył sprawę.

REKLAMA

Robert Robaszewski / Agencja Gazeta / zdjęcie ilustracyjne

REKLAMA