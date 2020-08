Rypin. Zostali zatrzymani, gdy wracali z wesela. W bagażniku dwie kobiety

Do zdarzenia doszło w sobotę około godz. 23. Policjanci z Rypina otrzymali zgłoszenie, że z jednej z lokalnych restauracji wyjechało audi, w którym znajdowało się zbyt wielu pasażerów. Funkcjonariusze bez trudu namierzyli pojazd i zatrzymali go do kontroli.

REKLAMA

Za kierownicą siedział 28-letni mężczyzna. W środku, oprócz niego, znajdowały się jeszcze cztery osoby. Wydawało się więc, że wszystko jest w porządku.

Rypin. Siedem osób w jednym aucie

Policjanci w trakcie kontroli otworzyli jednak bagażnik. Wewnątrz znaleźli brakujących pasażerów - leżały w nim dwie kobiety.

Dodatkowo jednym z pasażerów było pięcioletnie dziecko, które przewożone było bez wymaganego siedziska. Jak się okazało wszyscy podróżujący to goście weselni, którzy tak przepełnionym pojazdem wybrali się w podróż powrotną do Nowego Miasta Lubawskiego

- czytamy w komunikacie Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Oznaczało to, że kierowca i pasażerowie mieli do przejechania trasę ok. 50 kilometrów. Policjanci zabronili weselnikom dalszej jazdy.

Wzburzeni pasażerowie stali się agresywni i nie chcieli wykonywać poleceń policjantów. Policyjna interwencja zakończyła się ukaraniem nieodpowiedzialnego kierowcy mandatem i punktami karnymi za przewożenie większej ilości pasażerów niż wskazane w dowodzie rejestracyjnym, a także za przewożenie dziecka bez fotelika

- informuje komenda. Wobec dwóch agresywnych pasażerów zostaną skierowane wnioski do sądu o ukaranie.