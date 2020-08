Do śmierci funkcjonariusza doszło we wtorek 18 sierpnia w godzinach wczesnopopołudniowych. 43-latek był przydzielony do pracy w zbrojowni, gdzie odpowiadał za broń strażników więziennych.

REKLAMA

Rzeszów. Śmierć funkcjonariusza w Zakładzie Karnym. Prokuratura wszczęła śledztwo

- W Zakładzie Karnym w Rzeszowie doszło do tragicznego zdarzenia z udziałem funkcjonariusza. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawę bada policja oraz prokuratura, jak również specjalny zespół Służby Więziennej - powiedział mjr Maciej Słysz z Zakładu Karnego w Rzeszowie w rozmowie z portalem rzeszow-news.pl.

Postępowanie prowadzone jest z art. 155 Kodeksu Karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci, za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Na obecnym etapie postępowania brane są pod uwagę wszystkie scenariusze, włącznie z samobójstwem funkcjonariusza Służby Więziennej.

43-latek pracował w Zakładzie Karnym w Rzeszowie od 2003 r. Funkcjonariusz odpowiadał za broń strażników więziennych. Pracował w zbrojowni, która jest pomieszczeniem niedostępnym dla wszystkich pracowników Zakładu Karnego. Pomieszczenie znajduje się za pancernymi drzwiami oraz kratami. Do środka mają wstęp tylko funkcjonariusze, którzy spełnili określone przez regulamin warunki.

Zobacz wideo Olsztyn. Policja eskortowała 2-latkę do szpitala

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.