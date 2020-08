Lubelskie. Wyszedł do lasu i nie wrócił. Przez dziurę w trawie wpadł do zbiornika na nieczystości

W sobotę 33-latek poszedł do lasu i nie wrócił do domu. W niedzielę znaleziono go na terenie byłej masarni. Mężczyzna wpadł do głębokiego na pięć metrów zbiornika na nieczystości.

REKLAMA

REKLAMA