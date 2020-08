Wypadek busa w Gliwicach. 67-latek usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci dziewięciu osób

W wyniku wypadku, do jakiego doszło pod Kleszczowem koło Gliwic, zginęło pięciu mężczyzn oraz cztery kobiety. Mężczyzna, który doprowadził do wypadku był trzeźwy, ani on, ani pasażerowie jego pojazdu nie ponieśli żadnych obrażeń.

Wypadek na Śląsku. 67-latek usłyszał zarzuty. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności

W czasie przesłuchania, mężczyzna zeznał, że nie pamięta przebiegu zdarzenia - poinformowała Karina Spruś z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. 67-latek nie potrafił odnieść się do stawianych mu zarzutów. Stwierdził, że jedyne co pamięta, to głośny huk powstały w momencie zderzenia busa z autokarem.

Śledczy ustalili, że 67-latek prowadził trzeci pojazd (samochód osobowy), który brał udział w zdarzeniu. Mężczyzna wyprzedzał lub próbował wyprzedzać autokar znajdujący się przed nim. Nadjeżdżający z przeciwnej strony bus próbował ominąć samochód mężczyzny, ale kierowca busa stracił panowanie nad własnym pojazdem. Bus, w którym znajdowało się 9 osób, przewrócił się na bok, a następnie zderzył się z autokarem.

Prokuratura będzie wnioskować o tymczasowy areszt dla mężczyzny. Za popełnione czyny, 67-latkowi grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

W wyniku tragicznego wypadku zginęło 9 osób

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło wieczorem w sobotę 22 sierpnia na węźle drogi krajowej 88 i A4. Zginęło dziewięć osób, które podróżowały busem. Wśród siedmiu osób, które poniosły obrażenia w wypadku znajdują się pasażerowie autokaru oraz jego kierowca. Straż pożarna musiał wydobyć kierowcę z pojazdu przy użyciu sprzętu hydraulicznego. Akcja ratownicza trwała całą noc.

Kierowca autokaru był najgorzej poszkodowaną osobą w wypadku. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportował go do szpitala. Autokarem podróżowało łącznie 49 osób. Do szpitali trafiło również sześciu pasażerów z ogólnymi potłuczeniami ciała. Wśród poszkodowanych w wypadku znalazł się również obywatel Słowenii.