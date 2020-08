Jedna osoba zatrzymana w związku z tragedią na Śląsku. Kierowca mógł przyczynić do się wypadku

Zatrzymano jedną osobę w związku z tragicznym wypadkiem, do którego doszło w sobotę późnym wieczorem na drodze krajowej numer 88 w Kleszczowie pod Gliwicami.

Tragedia na Śląsku, zatrzymano jedną osobę

PAP, powołując się na gliwicką prokuraturę, informuje, że tą osobą jest "kierowca samochodu, którego zachowanie mogło doprowadzić do tragedii". W poniedziałek zatrzymana osoba zostanie przesłuchana i prokuratura podejmie formalną decyzję ws. wszczęcia postępowania.

Nie poinformowano, jak dokładnie mężczyzna mógł przyczynić się do wypadku. Początkowo policja informowała, że kierowca z niewyjaśnionych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, ten przewrócił się na bok. "Wtedy w dach renault wjechał autokar. Siła uderzenia była tak duża, że bus został całkowicie zmiażdżony" - opisuje policja.

Zatrzymany mężczyzna kierował trzecim pojazdem, samochodem osobowym. Reporterka Radia ZET Grażyna Wiatr informuje, że początkowo przesłuchano go jako świadka, ale jutro ma usłyszeć zarzuty dot. przyczynienia się do wypadku.

Dziewięć ofiar wypadku na Śląsku

W zderzeniu autobusu z busem na Śląsku zginęło dziewięć osób, a siedem zostało rannych. Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o nim około godziny 22.30 - powiedział IAR kapitan Damian Dudek z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Gliwicach.

Ofiary śmiertelne to pasażerowie busa. Zginęli wszyscy, którzy jechali tym pojazdem. Większość z nich to mieszkańcy Podkarpacia, o czym poinformował Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie. "Rano wojewoda podkarpacki otrzymała wiadomość, że ofiary tragicznego wypadku na Śląsku, który miał miejsce dzisiejszej nocy pochodziły w większości (7 osób) z województwa podkarpackiego" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym na profilu Urzędu w portalu społecznościowym. "Ofiary wypadku to 4 osoby z powiatu lubaczowskiego, 2 z jarosławskiego i 1 ze strzyżowskiego. Kolejne dwie ofiary wypadku to 1 osoba z województwa lubuskiego i kierowca - obywatel Słowenii, który posiadał Kartę Polaka".

Autokarem jechało 49 osób, z czego siedem jest poszkodowanych. Kierowca autokaru został wydobyty z pojazdu sprzętem hydraulicznym straży pożarnej i został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pozostali ranni, czyli sześciu pasażerów autokaru, trafili do szpitala z ogólnymi potłuczeniami ciała. Na miejsce zdarzenia udał się wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, o czym poinformował na swoich kontach w mediach społecznościowych.