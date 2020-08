Tragiczny wypadek na Śląsku. Dziewięć osób nie żyje, siedem jest rannych

Zobacz wideo To nagranie z wypadku pokazuje, dlaczego powinniśmy wozić dziecko w foteliku

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę w nocy, straż pożarna dostała zgłoszenie około godziny 22:30. na węźle drogi krajowej 88 i A4, niedaleko Gliwic. Zderzyły się dwa pojazdy: autobus i bus Renault Traffic.

Początkowo informowano o dwóch ofiarach śmiertelnych, ale okazało się, że bilans wypadku jest jeszcze bardziej tragiczny.

TVN24 informuje, że wg wstępnych ustaleń jadący od strony Gliwic bus nagle przewrócił się na bok po tym, jak kierowca stracił panowanie nad kierownicą. Z rozpędem uderzył w jadący z przeciwnej strony - od Wrocławia - autokar.

Będący na miejscu reporter stacji powiedział, że dopiero rano - 9 godzin po wypadku - ratownikom udało się rozpocząć wydobywać ciała ze zgniecionego pojazdu. Na razie nie wiadomo, kim są ofiary.

Śląsk. Tragiczny wypadek, nie żyje dziewięć osób

Zginęło wszystkie dziewięć osób, które podróżowały busem. Siedmioro rannych to pasażerowie i kierowca autokaru, którego trzeba było wydobyć z pojazdu sprzętem hydraulicznym straży pożarnej. To on jest w najpoważniejszym stanie. Został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Autokarem jechało 49 osób wracających z pracy.

Sześć pozostałych rannych osób ma ogólne potłuczenia ciała, także trafiły do szpitala. Na miejscu pojawił się wojewoda śląsku Jarosław Wieczorek.

Droga krajowa 88 była w tym miejscu nieprzejezdna w nocy, także rano około godziny 7:00. Według informacji podawanych przez policję, miała zostać odblokowana około 8:00.