Do zdarzenia doszło we wtorek na terenie powiatu tomaszowskiego. 21-letni kierowca BMW, wioząc dwóch kolegów, zjechał z drogi do rowu i uderzył w drzewo.

Po tym wypadku wszyscy o własnych siłach wyszli z rozbitego doszczętnie pojazdu. Ponieważ stwierdzili, że nikomu nic się nie stało, na miejsce wezwali holownik i rozjechali się do miejsc zamieszkania. Uszkodzony samochód w czwartek oddali na złom

- informuje lubelska policja.

Po dwóch dniach jeden z mężczyzn zgłosił się jednak do szpitala, gdzie został operowany. Jego stan jest ciężki.

Informację o pacjencie przekazał policji lekarz zamojskiego szpitala. Funkcjonariusze przesłuchali świadków, przeprowadzili też oględziny auta oraz miejsca zdarzenia. 21-letni kierowca w konsekwencji usłyszał zarzut spowodowania wypadku. Prokurator zastosował wobec mężczyzny policyjny dozór.