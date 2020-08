Epidemia koronawirusa w Polsce nie słabnie - tylko w czwartek 20 sierpnia resort zdrowia poinformował o 767 nowych przypadkach zakażenia i o śmierci kolejnych 12 osób. W piątek padł kolejny rekord - odnotowano 903 nowe przypadki, a zmarło 13 osób zakażonych. W Polsce w związku z pogorszeniem sytuacji epidemicznej wyznaczono tzw. czerwone i żółte strefy. Niektóre szpitale informują, że choć jesienna fala epidemii jeszcze nie nadeszła, to już teraz na "covidowych" oddziałach zaczyna brakować wolnych łóżek. Jest tak m.in. w Krakowie.

Problemy z dodzwonieniem się do sanepidu. "Totalny chaos"

Pojawia się też coraz więcej informacji, że mieszkańcy różnych części Polski mają duże problemy ze kontaktowaniem się z sanepidem, który koordynuje działania dotyczące przebiegu epidemii. Wcześniej takie problemy były m.in. na Śląsku, teraz - także w Warszawie. Czytelniczka Gazeta.pl, pani Anna, w wiadomości do naszej redakcji opisuje, że problemy dotyczą m.in. kwestii zgłaszania na kwarantannę osób, u których... wykryto już zakażenie.

To, co się dzieje, to jest totalny chaos. Koronawirusem zakaziłam się od koleżanki w pracy. Po wykonaniu testu drive-thru czekałam na jego wynik w domu. Po trzech dniach zadzwoniła do mnie pani z sanepidu z informacją, że wynik jest pozytywny - powiedziała, że niedługo oddzwoni i poda więcej informacji. Przez kolejne dwa dni kompletna cisza, nie wpisano mnie nawet na kwarantannę. Sama chciałam zgłosić sanepidowi nazwiska domowników i osoby z kontaktu, ale nie miałam jak - dobijałam się bez skutku, dzwoniłam na infolinię kilkadziesiąt razy. Wszyscy poddaliśmy się samoizolacji, ale przecież nie każdy tak zrobi, równie dobrze mogliśmy iść zarażać dalej

- opisuje, dodając, że gdy domowników w końcu udało się zgłosić sanepidowi i wszystkich skierowano na kwarantannę, zaczęły się kolejne kłopoty.

Powiedziano mi, że zrobią testy wszystkim osobom, które ze mną mieszkają. I zrobiono, ale w sprawie wyników znów była cisza. Miały być w ciągu jednego dnia, ale gdy minęły trzy, zaczęliśmy dzwonić sami. Mam w telefonie kilkaset (!) wykonanych połączeń na koronawirusową infolinię i na numery powiatowych stacji sanepidu, do których mnie kierowano. Chcesz się czegoś dowiedzieć? Zapomnij. Wszyscy byli mili, ale nikt nic nie wiedział, "spychologia" jak w urzędzie. W końcu nasze wyniki się znalazły - okazało się, że ktoś zrobił literówki w nazwiskach, więc w systemie ich nie znaleziono. Teraz czeka nas dowiadywanie się, ile będziemy na kwarantannie. Zamknięcie w domu i świadomość, że jest się zakażonym i tak sprawiają, że jest człowiekowi ciężko psychiczne. Ale ten chaos informacyjny powoduje, że frustracja naprawdę jest nie do wytrzymania

- dodaje w rozmowie z Gazeta.pl.

"Miesiąc kwarantanny bez testu"

Takich głosów jest więcej. W ostatnich dniach swoją sytuację opisał pan Antoni, u którego również wykryto koronawirusa. Scenariusz był podobny - od uzyskania pozytywnego wyniku do formalnego zgłoszenia na kwarantannę minęło kilka dni. "Od wtorku wiem, że jestem nosicielem. Od środy wie o tym sanepid. Dziś jest niedziela i DALEJ NIE MAM KWARANTANNY. Tak, gdy wrócisz z nieodpowiedniego kraju, automatycznie masz kwarantannę. Gdy jest pewność - nie" - opisywał, cytowany przez NOIZZ.pl. "Co z naszymi kontaktami? Co z ludźmi, których mogłem zarazić już ponad dwa tygodnie temu? Czy ktoś z naszych kontaktów może trafić na kwarantannę? Czy mają szansę na testy od sanepidu? Nic nie wiemy. Czekamy na telefon, który i tak nastąpiłby znacznie za późno. Gdyby miało powstać ognisko koronawirusa, dawno by już powstało" - wskazywał.

Na stronach rządowych można znaleźć informację, że w 10. lub 11. dniu kwarantanny pacjentowi przysługuje test na koronawirusa, który można zrobić w mobilnym punkcie pobrań (należy się do niego udać własnym samochodem, a po drodze nigdzie się nie zatrzymywać). Z kolei osoba, u której wykryto zakażenie, jest zwalniana z kwarantanny po tym, jak dwa testy z rzędu wykażą u niej wynik negatywny. Ale i od tego są wyjątki.

"Trzy tygodnie jestem zamknięty z dodatnią żoną w domu i nie chcą mi zrobić testu. Skontaktują się ze mną minimum siedem-dziesięć dni po ujemnym żony. Miesiąc kwarantanny bez testu. Kobieta w sanepidzie zaczęła się na mnie drżeć, jak zadzwoniłem się zapytać, czemu trzy tygodnie nikt mi nic nie powiedział. Powiedziała, że kontaktują się z żoną. (...) Drze się na mnie, że mają czyjś numer telefonu (kompletnie różny od mojego) i że to jest moja wina, że oni mają zły numer i nie potrafią się skontaktować. Nawet nie mam gdzie i jak złożyć skargę. Infolinia twierdzi, że takie procedury nie istnieją, ale nie mogą podważać działań lokalnych sanepidów" - opisuje na Twitterze pan Sebastian.

Pojawiają się też doniesienia, że kwarantanna trwa w niektórych przypadkach bardzo długo i znacznie przekracza czas dwóch-trzech tygodni. "Uwaga" TVN opisywała w ubiegłym tygodniu sytuację rodziny ze Śląska, która na kwarantannie trzymana jest już przez siedem tygodni. Powód? Testy wykazywały naprzemiennie wyniki pozytywne i negatywne. Jak wskazano, "nie można wykluczyć błędu laboratorium". - Dodatni wynik testu po takim czasie jest już tylko świadectwem tego, że organizm w wydłużony sposób wydala wirusa. Należałoby zmienić zasady kwarantanny, bo dziś wiemy już, że osoba łagodnie chora zaraża ok. 10 dni, osoba bezobjawowa około sześciu dni, a osoba z ciężkim przebiegiem choroby ok. 20 dni - komentował wówczas w rozmowie z TVN wirusolog dr Paweł Grzesiowski.

Rzecznik GIS: Informacja o dodatnim wyniku oznacza kwarantannę

Zwróciliśmy się do stołecznego sanepidu i GIS-u z prośbą o skomentowanie powyższych informacji, a w szczególności - przypadków, w których na kwarantannę nie zostały od razu skierowane osoby, u których potwierdzono zakażenie. W odpowiedzi na przesłane przez nas pytania rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar odpowiada:

Informacja o dodatnim wyniku oznacza kwarantannę. Decyzja przekazywana jest ustnie. Zdarza się, że laboratoria nie informują stacji albo wysyłają informację bez potrzebnych danych

Pytany o działanie infolinii, odpowiada, że "pomiary wykonane w PSSE w Warszawa w maju wskazywały na połączenie telefonicznie co trzy sekundy".

Analiza tematyczna wykonanych połączeń wykazała, że w 97 proc. telefony nie dotyczyły zadań inspekcji. Oczekiwania dotyczyły m.in. objęcia ich opieką lekarską (podstawową i specjalistyczną), w tym zlecenia badań diagnostycznych, wystawienia recepty, zaopiekowania (stany lękowe), pytań domorosłych wirusologów znanych z popularnych programów "ile wirus żyje na butach" itp.

- dodaje, wskazując, że z PSSE można się też kontaktować mailowo. Na pytanie, czy sanepid jest szczególnie obciążony w ostatnich dniach, odpowiada: - Proponuję kontakt z pogotowiem ratunkowym i zdobycie informacji, jak często w ostatnich miesiącach wysyłają zespoły pod siedzibę stacji.

W odpowiedzi przesłanej Gazeta.pl Jan Bondar wskazuje też, że GIS postuluje o wprowadzenie pewnych zmian systemowych, które miałyby nastąpić w najbliższym czasie. Jak wymienia, są to "włączenie lekarzy rodzinnych, informatyzacja inspekcji i stworzenie aplikacji do automatycznego generowania niektórych dokumentów (ta procedura już trwa), weryfikacja pracy laboratoriów, również w zakresie sprawozdawczości, ograniczenie sprawozdawczości dla rozmaitych podmiotów, zmiany dot. kwalifikacji przypadku i zwolnienia z izolacji (w trakcie uzgodnień z klinicystami)".

