Jarosław Sellin: Uważamy jako rząd, że nikt nie zorganizuje uroczystości na Westerplatte lepiej niż wojsko

W czwartkowym wydaniu "Naszego Dziennika" ukazał się wywiad z Jarosławem Sellinem. Od 2020 roku wojsko będzie gospodarzem obchodów wybuchu II wojny światowej, które co roku odbywają się na Westerplatte. Do tej pory organizatorem uroczystości był samorząd Gdańska.

Jarosław Sellin: Uważamy jako rząd, że nikt nie zorganizuje tych uroczystości lepiej niż Wojsko Polskie

Według wiceministra kultury ta zmiana była konieczna. - W latach 90. XX w. to właśnie wojsko organizowało te uroczystości. Oczywiście, nie miały one takiego charakteru, jak teraz, bo odbywały się w trakcie dnia, a nie o godz. 4:45, jak ma to miejsce obecnie - powiedział polityk.

Jarosław Sellin przypomniał, że poranne uroczystości na Westerplatte zapoczątkowali harcerze, a później dołączyli do nich także samorządowcy Gdańska. Od jakiegoś czasu uroczystości o 4:45 organizowane były przez nich wspólnie. - Główny ciężar ich organizacji wziął na siebie śp. prezydent Paweł Adamowicz i tak te spotkania o 4:45 utrwaliły się w świadomości Polaków. Chylimy czoła przed tymi, którzy przez lata dbali o pamięć o naszych bohaterach narodowych, ale uważamy jako rząd, że nikt nie zorganizuje tych uroczystości lepiej niż Wojsko Polskie - dodał polityk.

Dalej wiceminister powiedział, że władze miasta nie potrafiły wykorzystać potencjału tego miejsca. Polityk zarzucił, że jest ono rzekomo zaśmiecone i zaniedbane.

Wojna rządu PiS z władzami Gdańska o "zaśmiecone i zaniedbane" Westerplatte

Pod koniec lipca Andrzej Duda podpisał specustawę, na mocy której rząd przejmie kontrolę nad Westerplatte, które jest częścią Gdańska. Prezydent tłumaczył, że decyzja podjęta została dlatego, że teren był "zarośnięty i zaniedbany". Dziennikarze naTemat udali się w tam, by sprawdzić, czy miejsce opisywane przez polityków wygląda tak w rzeczywistości. "Westerplatte to miejsce zadbane, prawie każdego dnia przyciągające licznych turystów, a przez mieszkańców Gdańska darzone szacunkiem" - napisano w odnośniku do fotoreportażu.

Walka o Westerplatte toczyła się pomiędzy rządem PiS i gdańskim samorządem od miesięcy. Specustawa odebrała część terenu, który należał do Gdańska i ograniczyła możliwości odwołania się od tej decyzji. Rząd chce, by w tym miejscu powstało Muzeum Westerplatte i wojny 1939 roku. Władze Gdańska uważają, że takie działania mają na celu przejęcie organizacji uroczystości przez władze państwowe i realizowanie ich zgodnie z własną wizją historii.