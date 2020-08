Pogoda na tydzień [24-30 sierpnia]. Jaki będzie koniec tego miesiąca?

Zobacz wideo Globalne ocieplenie. "Pogoda zwariowała nie bez powodu. Mamy kryzys klimatyczny"

Pogoda na poniedziałek, wtorek i środę. Z dnia na dzień coraz słoneczniej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że pierwszy dzień kolejnego tygodnia będzie deszczowy. Opadów należy się spodziewać w całym kraju, choć odnotujemy też liczne przejaśnienia. Najwięcej chmur zobaczą mieszkańcy Pomorza i Kujaw. Temperatura maksymalna w ciągu dnia będzie wahać się od 19 stopni w Koszalinie do 24 stopni w Krakowie.

We wtorek wyraźnie się rozpogodzi. Choć niebo nadal będzie spowite chmurami, padać będzie wyłącznie w okolicach Koszalina. Najwięcej przejaśnień odnotujemy na zachodzie kraju. W najcieplejszym momencie dnia termometry będą wskazywać od 20 stopni w Koszalinie, Gdańsku i Suwałkach do 24 stopni we Wrocławiu i Opolu.

W środę będzie jeszcze więcej słońca. Niebo w całym kraju będą zasłaniać jedynie pojedyncze chmury, najsłoneczniej będzie w województwie mazowieckim. Synoptycy nie prognozują na ten dzień żadnych opadów. Temperatura maksymalna w ciągu dnia będzie wahać się od 24 stopni w Rzeszowie do 28 stopni we Wrocławiu.

Pogoda na czwartek i piątek. Synoptycy prognozują zachmurzenie i opady

W czwartek Polska podzieli się na kilka stref pogodowych. W pasach na północy i południu kraju będzie padać deszcz, z kolei w centrum odnotujemy liczne przejaśnienia. Synoptycy prognozują, że najchłodniej będzie w Lublinie, gdzie termometry wskażą maksymalnie 19 stopni, z kolei najcieplejszymi miastami będą tego dnia Poznań, Zielona Góra i Wrocław, gdzie temperatura sięgnie 23 stopni.

W piątek nieco się rozpogodzi, a opady deszczu wystąpią tylko w województwach łódzkim, podlaskim i pomorskim. W pozostałych regionach zachmurzenie niskie do umiarkowanego. Termometry wskażą od 19 stopni w Białymstoku do 23 stopni w Bydgoszczy.

Pogoda na weekend. Będzie sporo opadów deszczu

Synoptycy prognozują, że w sobotę możemy spodziewać się deszczu. Opady wystąpią w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim. W pozostałej części kraju sporo słońca. Temperatura maksymalna będzie wahać się od 21 stopni w Gdańsku, Olsztynie i Białymstoku do 23 stopni w Warszawie, Poznaniu i Szczecinie.

Niedziela będzie dniem deszczowym. Jedynymi województwami, w których nie będzie padać, to województwa zachodniopomorskie i pomorskie. Najintensywniejsze deszcze prognozuje się dla okolic Krakowa, Lublina, Warszawy i Białegostoku. Z przewidywań meteorologów wynika, że termometry wskażą od 21 stopni w Gdańsku do 24 stopni w Krakowie.