"Pobożne życzenia pana ministra". Dyrektorzy szkół krytykują wytyczne dot. nauczania zdalnego

Za nieco ponad tydzień rozpocznie się rok szkolny 2020/2021. Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, uczniowie wrócą do szkół i będą uczyć się stacjonarnie. Dyrektorzy i nauczyciele wyliczają luki w wytycznych, które zaprezentował szef MEN Dariusz Piontkowski i wskazują, że część z nich jest niewykonalna.

Czy system edukacji wytrzyma zbliżający się sezon grypowy?

Wrzesień to początek sezonu grypy i przeziębień. W ubiegłych latach istniało jednak przyzwolenie na to, aby pokasłujące i zakatarzone dzieci przychodziły do szkoły i brały udział w zajęciach. W tym roku ma się to zmienić. Jeśli nauczyciel zaobserwuje u ucznia niepokojące objawy, ma go odesłać do izolatki, w której dziecko zaczeka na swojego rodzica lub opiekuna. Jeżeli jednak nauczyciele będą reagować w ten sposób na każdego ucznia z objawami choroby, system szybko okaże się niewydolny. Problemem jest także organizacja pracy w szkołach w powiatach "czerwonych". W tych częściach kraju, w których zakażeń koronawirusem będzie najwięcej, w dalszym ciągu będą prowadzone lekcje stacjonarne. Obowiązkowe będzie jednak mierzenie temperatury nauczycielom i uczniom.

- W naszej placówce jest łącznie blisko tysiąca uczniów i pracowników. Nie ma możliwości dokonywania wszystkim pomiaru - powiedział w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" Jacek Rudnik, były dyrektor gimnazjum, a obecnie wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Puławach.

Zdalne kształcenie z zaświadczeniem? Dyrektorzy pytają o podstawę prawną

Dyrektorzy mają też wątpliwości co do nauczania zdalnego. MEN chce, aby uczniowie z obniżoną odpornością mogli zostać w domu i kontaktować się ze szkołą za pomocą narzędzi internetowych. Szkoły wskazują, że nie mają możliwości, pracowników i pieniędzy, aby zapewnić dzieciom taką możliwość. Mówią także, że nie ma do tego podstawy prawnej.

- To są tylko pobożne życzenia pana ministra Piontkowskiego, bo żadne rozporządzenie dotyczące COVID-19, które ostatnio nowelizowano, nie nakłada na nas obowiązków w tym względzie. Uczniowie, którzy zostaną odesłani do domu z przeziębieniem lub z innego powodu, powinni kontaktować się ze swoimi rówieśnikami i nadrabiać zaległości - skwitował Jacek Rudnik, z którym rozmawiał "DGP".

Obawy rodziców związane z koronawirusem oraz zamieszanie dotyczące nowych regulacji dla placówek edukacyjnych mogą sprawić, że opiekunowie dzieci będą starać się o zwolnienie z obowiązku uczęszczania do szkoły od lekarza rodzinnego. Minister edukacji Dariusz Piontkowski apelował jednak, aby tego nie robić.