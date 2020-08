Pogoda na dziś - piątek 21 sierpnia. Powrót wysokiej temperatury

Zobacz wideo Żelazna kurtyna' zniknęła, ale wschód i zachód dzieli coś nowego. Węglowa kurtyna

W piątek czeka nas powrót upałów, a wysoka temperatura będzie się dawać we znaki niemal w całym kraju. Dodatkowo będzie też bardzo słonecznie.

REKLAMA

Temperatura. Dziś od 26 do 32 stopni

Najniższa temperatura na dziś zapowiadana jest w województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim, gdzie będzie do 26 stopni. Jeden stopień więcej czeka mieszkańców Lublina i Rzeszowa. 28 stopni pokażą termometry w województwach pomorskim, małopolskim i śląskim. 29 stopni będzie w Warszawie, Kielcach i Łodzi. Jeszcze cieplej, od 30 do 31 stopni, prognozowanych jest w województwach kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim i opolskim. Najwyższa temperatura, 32 stopnie, będzie we Wrocławiu i Poznaniu.

Pogoda na dziś - piątek 21 sierpnia. gazeta.pl

Opady. Bardzo dużo słońca w całym kraju

W całej Polsce prognozowane jest dziś niemal bezchmurne niebo. Tylko rano i pod wieczór w północnych i północno-wschodnich regionach może być więcej chmur. Bardzo słaby, lokalny deszcz może pojawić się we wschodnich powiatach województwa podlaskiego i lubelskiego oraz w południowych powiatach Podkarpacia i Małopolski. W pozostałych regionach bez jakichkolwiek opadów. Wiatr będzie słaby.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj: pogoda.gazeta.pl.