Sztutowo. Pasażerka winna śmiertelnego potrącenia na pasach. Kłótnia przyczyną tragedii

Do śmiertelnego potrącenia pieszego w Sztutowie nie doprowadził kierowca bmw, tylko 22-letnia pasażerka - ustalili śledczy z prokuratury w Malborku. Kobieta przyznała się do zarzucanego jej czynu. Po sobotnim wypadku policja poszukiwała kierującego samochodem osobowym. Ten zgłosił się do prokuratury we wtorek. Jak ustaliła "Gazeta Wyborcza", wszyscy uczestnicy zdarzenia - w tym również ofiara śmiertelna - to mieszkańcy województwa mazowieckiego, którzy spędzali wakacje nad morzem.

2 Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Jan Rusek / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl

