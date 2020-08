Zabójstwo Jaroszewiczów. Rozpoczęła się pierwsza rozprawa. Oskarżeni członkowie "gangu karateków"

Proces rozpoczął się przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Członkowie "gangu karateków", oskarżeni o zabójstwo Jaroszewiczów, byli powiązani z mafią pruszkowską. W latach 90-tych dokonali kilkudziesięciu brutalnych napadów na terenie całej Polski.

Warszawa. Rozpoczął się proces w sprawie o zabójstwo Jaroszewiczów. Dwóch oskarżonych przyznaje się do winy

Na ławie oskarżonych zasiedli Marcin B., Dariusz S. oraz Robert S. Dwóch pierwszych przyznało się do dokonania zbrodni, natomiast trzeci nie przyznał się do zarzucanych mu czynów oraz odmówił składania wyjaśnień.

Poznanie przebiegu zbrodni sprzed 28 lat stało się możliwe dzięki obszernym zeznaniom Marcina B. oraz Dariusza S. - Sądzę, że stanowisko będzie przez niego podtrzymane - powiedział Władysław Pociej, adwokat B. - Klient, jak sądzę, po głębokiej refleksji zdecydował się na tego rodzaju postawę procesową. Myślę, że ona jest prawidłowa - dodał Pociej.

Piotr Jaroszewicz był torturowany przez wiele godzin

Do zbrodni doszło w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1992 r. Mężczyźni włamali się do willi, należącej do byłego premiera PRL Piotra Jaroszewicza. Mężczyznę torturowano przez wiele godzin, a następnie zamordowano. W tym czasie żonę byłego premiera, Alicję Solską-Jaroszewicz, zamknięto związaną w łazience. Nad ranem zastrzelił ją Robert S. Ciała znalazł syn Jaroszewiczów zaniepokojony, że rodzice od dwóch dni nie odbierali telefonów.

Wśród zarzutów skierowanych wobec Roberta S. znajduje się również inny, dotyczący zabójstwa małżeństwa S. w Gdyni w 1991 r. oraz usiłowanie zabójstwa mężczyzny w Izabelinie we wrześniu 1993 r. W pierwszej rozprawie brał udział pełnomocnik małżeństwa S., występujący w procesie w roli oskarżyciela posiłkowego.

Akt oskarżenia skierowano do sądu pod koniec 2019 r.