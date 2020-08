Powrót do szkoły w czasie pandemii koronawirusa. Nowy cykl Gazeta.pl [JAK BĘDZIE: EDUKACJA]

Pandemia koronawirusa wywróciła polski system edukacji do góry nogami. Uczniowie na kilka miesięcy zostali w domach, a nauczyciele z dnia na dzień musieli nauczyć się, jak pracować w nowej, "zdalnej" rzeczywistości.

1 września szkoły znów będą pełne. W nowej odsłonie cyklu "Jak będzie" weźmiemy pod lupę to, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach i co czeka teraz uczniów, nauczycieli i rodziców.

Odpowiemy na pytania dotyczące m.in. bezpieczeństwa i przygotowania placówek na pracę w nowych, nieznanych wcześniej warunkach; problemów, jakie obnażyła edukacja zdalna; psychicznej kondycji dzieci i pracowników oświaty.

Teksty znajdziecie codziennie w dniach 24-28 sierpnia na Gazeta.pl.

Czekamy na maile i komentarze nauczycieli oraz rodziców dotyczące powrotu dzieci do szkół. Jak funkcjonują Wasze placówki? Czy kadra i uczniowie stosują się wytycznych? Piszcie na adres: listydoredakcji@gazeta.pl.