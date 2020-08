Kruszewo. Wszedł do sklepu i ukradł 30 tys. zł. Policja z Piły szuka sprawcy

Do zdarzenia doszło w ubiegły piątek, 14 sierpnia. Mężczyzna, którego zdjęcia opublikowała policja, wszedł do sklepu w miejscowości Kruszewo i wykorzystując odpowiedni moment dostał się na zaplecze, skąd zabrał około 30 tys. zł w gotówce. Sprawca kradzieży wyszedł ze sklepu, wsiadł do białego samochodu osobowego marki BMW i odjechał z miejsca zdarzenia. Towarzyszyła mu młoda kobieta. Para była widziana także w innych niedużych sklepach w pobliskich miejscowościach.

REKLAMA

Policjanci z Piły proszą o pomoc w identyfikacji sprawcy kradzieży

Policja opublikowała wizerunek sprawcy, licząc na pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny.

"Wszelkie informacje mogące przyczynić się do identyfikacji sprawcy, prosimy kierować do: Komenda Powiatowa Policji w Pile, tel. 47 77 41 560 lub 47 77 41 444, adres e-mail: dyzurny.pila@po.policja.gov.pl, Posterunek Policji w Ujściu nr tel. 47 77 41 880, nr alarmowy 112" - czytamy w komunikacie pilskiej policji.