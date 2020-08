Pogoda. IMGW ostrzega przed burzami z gradem i "nawalnymi opadami deszczu". Alerty dla 14 województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem. Alerty "czerwone" obowiązują w powiatach zgorzeleckim i lubańskim w województwie dolnośląskim. Synoptycy prognozują, że w tym regionie mogą wystąpić opady deszczu do 60 mm oraz podmuchy wiatru osiągające prędkość do 80 km/h. Dla pozostałej części Polski - z wyjątkiem województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i północy województwa mazowieckiego - wydano alerty "żółte". Według meteorologów z IMGW w przeważającej części kraju będzie padać deszcz do 40 mm, a wiatr osiągnie prędkość do 80 km/h. Gradobicia będą występować lokalnie.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW. "Głównym zagrożeniem będą nawalne opady deszczu"

Synoptycy przewidują, że burze z gradem przetoczą się przez Polskę w godzinach popołudniowych, choć pierwsze wyładowania atmosferyczne mogą wystąpić przed godziną 12.

"Burze występować będą na przeważającym obszarze kraju, najmniejsze prawdopodobieństwo ich rozwoju będzie na północy kraju – tutaj będą rozwijać się nielicznie. Na pozostałym obszarze spodziewać się należy liczniejszego rozwoju burz w postaci rozproszonej. Burze miejscami będą gwałtowne. Głównym zagrożeniem będą nawalne opady deszczu, o natężeniu do około 15 mm/10 min oraz całkowitej wysokości do około 40-50 mm. Punktowym zagrożeniem będą również silne porywy wiatru, do 90 km/h, oraz grad do około 3-4 cm. Pierwsze burze możliwe będą przed południem, najliczniej będą występować w godzinach popołudniowych" - czytamy w komunikacie IMGW na Facebooku.