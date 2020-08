Rybnik. 68-latka śmiertelnie potrąciła egzaminatora na placu manewrowym. Jest wyrok sądu

Proces Barbary K. odbył się w Sądzie Rejonowym w Rybniku. Kobietę oskarżono o to, że nieumyślnie naruszała zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, w wyniku czego śmiertelnie potrąciła 35-letniego egzaminatora.

REKLAMA

Barbara K. nie była obecna w sądzie podczas ogłoszenia werdyktu. Oprócz wyroku głównego sąd nałożył na nią karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych (o wartości 40 zł) oraz zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych przez okres 10 lat.

Ustalono też, że kobieta dopuściła się czynu "mając ograniczoną w stopniu znacznym zdolność do rozpoznania jego znaczenia i kierowania swoim postępowaniem" - informuje portal Rybnik.com.pl. Biegli psychiatrzy ustalili w toku sprawy, że oskarżona cierpiała na "zaburzenia czynności poznawczych". Liczne schorzenia 68-latki miały wpływ na jej zachowanie podczas tragicznego wypadku.

Sąd ustalił również, że poszkodowany w wypadku nie przyczynił się do jego powstania. - Nie można czynić mu zarzutu, że wybrał niewłaściwy manewr obronny. Biegły wskazał, że gdyby skoczył w bok, to uniknięto by wypadku. Biegły ustalił jednak, że miał czas na podjęcie decyzji tylko 0,2 sekundy - powiedziała sędzia uzasadniająca wyrok.

Rybnik. Zdawała egzamin na prawo jazdy. Śmiertelnie potrąciła egzaminatora

Do wypadku doszło w czerwcu 2019 r. na placu manewrowym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Rybniku. Kobieta była w trakcie zdawania egzaminu na prawo jazdy. 68-latka przejechała łuk, przewróciła słupek i jechała dalej ze zbyt dużą prędkością.

Jej zachowanie zauważył 35-letni Łukasz O. Wbiegł na tor jazdy, aby ją zatrzymać, ale Barbara K. nie zdołała opanować pojazdu. Cały czas przyśpieszała, potrąciła instruktora i zatrzymała się po uderzeniu w inny samochód. Mężczyzna zmarł na miejscu.