Pogoda na dziś - środa 19 sierpnia. W większości kraju będzie pochmurno i deszczowo

W środę na południu kraju spodziewany jest najwyższy spadek temperatury, zwłaszcza w porównaniu do ostatnich dni. Termometry pokażą w tych regionach od 20 do 23 stopni.

REKLAMA

Temperatura. Dziś od 20 do 26 stopni

Najniższa temperatura na dziś zapowiadana jest w Rzeszowie, gdzie będzie maksymalnie 20 stopni. Trochę cieplej, do 21 stopni, będzie w województwach małopolskim i śląskim. Jeden stopień więcej prognozowany jest w Opolu. 23 stopnie pokażą natomiast termometry w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim. W Białymstoku, Lublinie, Warszawie, Łodzi i Poznaniu będzie do 24 stopni. Najwyższa temperatura czeka mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. W tych regionach przewidywanych jest kolejno do 25 i 26 stopni.

Pogoda na dziś - środa 19 sierpnia gazeta.pl

Opady. Od rana może padać na zachodnich i południowych krańcach kraju

W środę większe rozpogodzenia zapowiadane są w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i północnej części Mazowsza. W pozostałej części kraju zachmurzenie może być momentami umiarkowane lub duże. Deszcz może pojawić się w województwach zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim i lubelskim już w pierwszej części dnia. Po południu przelotne opady zapowiadane są także w województwach kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim czy mazowieckim. Lokalnie mogą pojawić się także burze. Wiatr na ogół słaby, jedynie na południu i wschodzie możliwe są bardziej umiarkowane porywy.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj: pogoda.gazeta.pl.