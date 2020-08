Zrezygnowaliśmy z prawa do sądzenia żołnierzy USA. Poza jednym wyjątkiem

Polska zrzekła się prawa do sądzenia żołnierzy USA. Tak wynika z umowy zawartej w ten weekend. Gazeta.pl dotarła do jej treści. Jedynie w sprawach o "szczególnym znaczeniu" Polska może wnioskować o możliwość sądzenia amerykańskich żołnierzy. Jest to sytuacja odwrócona w porównaniu ze standardem w NATO.

Fot. Spc. Javan Johnson/US Army