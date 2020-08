Długoterminowa prognoza pogody. To jeszcze nie koniec ciepłych dni

Z przewidywań synoptyków TVN Meteo wynika, że ten tydzień będzie bardzo ciepły, a momentami nawet upalny. W poniedziałek temperatura będzie wahać się od 25 do 30 stopni. Od wtorku do czwartku będzie nieco chłodniej, bo termometry wskażą najwyżej 29 stopni, co oznacza, że nie będziemy mogli mówić o upałach. Niewielki wzrost temperatury odnotujemy w piątek i w sobotę. W te dni termometry będą wskazywać od 26 do 31 stopni i będą to ostatnie upalne dni tego lata. W tym tygodniu nie należy spodziewać się długotrwałych opadów, a co najwyżej gwałtownych wyładowań atmosferycznych.

REKLAMA

Zobacz wideo Globalne ocieplenie. "Pogoda zwariowała nie bez powodu. Mamy kryzys klimatyczny"

Długoterminowa prognoza pogody. Kolejne dwa tygodnie będą ciepłe, ale nie upalne

Ostatni tydzień sierpnia będzie nieco chłodniejszy. Na północy kraju temperatura będzie wahać się od 18 do 20 stopni, a na południu od 24 do 25 stopni. Najcieplejszym dniem nadchodzącego tygodnia będzie czwartek. Interia podaje, że tydzień 24-30 sierpnia będzie także deszczowy. Przelotne opady będą występować niemal codziennie z wyjątkiem wtorku i niedzieli.

Początek września będzie taki sam lub nieco chłodniejszy niż końcówka sierpnia. Z przewidywań meteorologów wynika, że temperatura będzie wahać się od 18 do 24 stopni. Choć nie będzie gorąco, pierwsze dni września będą bardzo słoneczne. Przez większość czasu niebo będzie bezchmurne. Meteorolodzy prognozują jednak, że w czwartek 3 września mogą zdarzyć się burze.

Powyższe przewidywania to długoterminowa prognoza pogody, co oznacza, że są one obarczone dużym błędem. Precyzyjne przewidywanie pogody z dużym wyprzedzeniem nie jest możliwe, co oznacza, że przewidywania na przełom sierpnia i września mogą się jeszcze wielokrotnie zmienić.