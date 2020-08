Czy społeczność osób LGBT jest dyskryminowana? Tak uważa większość Polaków [SONDAŻ]

W Polsce znów rozgorzała dyskusja dotycząca praw osób LGBT. Temat ten był eksploatowany już podczas kampanii prezydenckiej, w czasie której Andrzej Duda mówił, że LGBT "to nie ludzie, a ideologia", a poseł PiS Przemysław Czarnek nawoływał w TVP, żebyśmy skończyli "słuchać tych idiotyzmów, o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości", stwierdzając przy tym, że osoby LGBT "nie są równe ludziom normalnym". Kolejną sprawą, która rozpaliła dyskusję o osobach nieheteronormatywnych było zatrzymanie aktywistki kolektywu Stop Bzdurom, która jest podejrzana o niszczenie mienia w postaci homofobicznej furgonetki i atak na działacza fundacji Pro - Prawo do życia.

Czy środowisko osób LGBT jest dyskryminowane? Prawie połowa badanych twierdzi, że tak

W związku z ostatnimi wydarzeniami "Rzeczpospolita" zleciła sondaż na temat dyskryminacji osób LGBT. Badanie przeprowadziła firma SW Research, a ankietowani odpowiedzieli na pytanie: "Czy Pani/Pana zdaniem środowisko LGBT jest dyskryminowane w Polsce?". 48,7 proc. respondentów odpowiedziało, że tak, z kolei 30,3 proc. stwierdziło, że nie. 21 proc. badanych nie miało zdania na ten temat.

"Częściej kobiety niż mężczyźni odpowiadały potwierdzająco na to pytanie (kobiety 53 proc., mężczyźni 44 proc.). Takiego zdania są też najczęściej ankietowani do 24 roku życia (60 proc.), badani z wykształceniem średnim (53 proc.), osoby zarabiające pomiędzy 2001 – 3000 zł (52 proc.) oraz mieszkańcy miast od 200 do 499 tys. mieszkańców (60 proc.)" - skomentowała w rozmowie z "Rz" Senior Project Manager w SW Research Małgorzata Bodzon.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 11.08-12.08.2020 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.

Polska homofobicznym liderem Europy

W maju 2020 roku ukazał się raport organizacji ILGA Europe, z którego wynika, że Polska jest najbardziej homofobicznym krajem Unii Europejskiej. Takie wnioski skonstruowano po analizie prawa i praktyki jego stosowania w sześciu kategoriach. Są to: równość i zakaz dyskryminacji; rodzina; wolność zgromadzeń, zrzeszania i ekspresji; przestępstwa z nienawiści i mowa nienawiści; uzgadnianie płci i integralność cielesna; prawo do azylu.