Pogoda na dziś - wtorek 18 sierpnia. W większości kraju deszcz i burze

We wtorek temperatury nieco spadną, ale i tak maksymalnie w ciągu dnia będzie od 22 do 26 stopni. Najwyższe temperatury będą miały miejsce w zachodnich województwach.

Temperatura. Najchłodniej będzie w województwie podkarpackim

Dziś najniższa temperatura, 22 stopnie, zapowiadana jest na Podkarpaciu. Jeden stopień więcej przewidywany jest we Wrocławiu i Zielonej Górze. W województwach pomorskim, podlaskim i śląskim termometry pokażą 24 stopnie. Jeszcze cieplej, do 25 stopni, będzie w województwach warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, lubelskim, małopolskim i opolskim. Najcieplejszy dzień, z temperaturą do 26 stopni, czeka mieszkańców Bydgoszczy i Poznania.

Pogoda na dziś - wtorek 18 sierpnia. gazeta.pl

Opady. Burze pojawią się w większości kraju

We wtorek w całej Polsce zapowiadane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Początkowo tylko na północy kraju spodziewane są większe rozpogodzenia. Wraz z chmurami pojawi się deszcz, a lokalnie także burze. Dzień bez opadów prognozowany jest w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. Najwcześniej burze pojawią się na Podkarpaciu, Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Później wytworzą się także w południowej, centralnej, wschodniej i częściowo też w zachodniej Polsce. Mogą się one pojawiać także w nocy. Wiatr na ogół słaby, w czasie nawałnic bardziej porywisty.

