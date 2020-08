Pogoda. IMGW ostrzega przed burzami i upałem. Są alerty dla trzech województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dwa typy ostrzeżeń meteorologicznych:

ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałem dla województw lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego (z wyłączeniem powiatów wymienionych poniżej),

ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem dla powiatów lubańskiego, lwóweckiego, jeleniogórskiego, złotoryjskiego, jaworskiego, kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, świdnickiego, kłodzkiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego, nyskiego, prudnickiego i głubczyckiego na południu województw dolnośląskiego i opolskiego.

Meteorolodzy: Na południowym zachodzie 31 stopni i intensywne opady deszczu

Synoptycy prognozują, że w powiatach, w których obowiązuje ostrzeżenie przed upałem, temperatura może wzrosnąć do 31 stopni Celsjusza. W powiatach zagrożonych burzami z gradem prognozuje się opady deszczu do 60 mm oraz porywy wiatru osiągające prędkość 60 km/h.

"Obecność niżów, związanej z nimi linii zbieżności oraz napływ wilgotniejszego powietrza na południu Polski będzie umożliwiać rozwój burz. Najlepsze warunki spodziewane są na południu i zachodzie, zwłaszcza w górach i obszarach podgórskich, gdzie dodatkowo rozwój głębokiej konwekcji wspomagać będą czynniki orograficzne. [...] W godzinach popołudniowych pojawia się dodatkowo umiarkowana niestabilność (LI do -5 K), co wskazuje na rozwój burz. Zwiększona ilość wilgoci w słupie powietrza na południowym zachodzie (TPW do 36 mm) sugerować będzie możliwość wystąpienia na tym obszarze intensywniejszych opadów deszcz w trakcie burz" - tłumaczą synoptycy IMGW.