Jaka pogoda we wrześniu? IMGW prognozuje: temperatura "powyżej normy", ciepło nie odpuści

Zgodnie z komunikatem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we wrześniu w większości kraju będzie cieplej, niż miało to miejsce w ubiegłych latach. Jedynie w województwach pomorskim, zachodniopomorskim i części województwa lubuskiego temperatura będzie podobna do średniej na ten miesiąc.

W większości kraju temperatury mogą przekroczyć średnie normy dla tego regionu, które wynoszą maksymalnie 15-16 stopni(średnia temperatura z dnia i nocy). Wartości te mogą być wyższe we wrześniu w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim, opolskim, dolnośląskim, łódzkim, wielkopolskim i w części województwa kujawsko-pomorskiego.

We wrześniu sumy opadów będą poniżej normy lub w normie. Największe prawdopodobieństwo suszy występuje w północno-wschodniej części kraju. IMGW zaznacza, że prognoza nie oznacza, że przez cały miesiąc należy spodziewać się upałów, jednak będą dni, w których temperatura będzie przekraczać średnią normę dla tego miesiąca - zarówno w dzień jak i w nocy.

Jak dodaje WP.pl chociaż końcówka sierpnia ma nie być już tak upalna, to wiele wskazuje na to, że we wrześniu temperatury maksymalne mogą wynieść od 24 do 28 stopni. Należy pamiętać, że każda prognoza długoterminowa obarczona jest marginesem błędu. Nie wszystkie przewidywania co do temperatury i panującej aury mogą się spełnić.