Tomasz Zalewa - kim jest dziennikarz TVP, który wyciągał śmieci z kosza? "W razie potrzeby robi także za małpę"

Tomasz Zalewa, który był autorem wspomnianego materiału, jeszcze tego samego dnia stracił pracę. Dyrektor TVP3 Lublin Ryszard Montusiewicz zakomunikował, że z dziennikarzem rozwiązano umowę w trybie natychmiastowym.

Zobacz wideo Dziennikarz TVP rozrzucał śmieci w Lublinie. Jego zachowanie nagrał miejski monitoring

Tomasz Zalewa zwolniony z TVP3 Lublin po tym, jak zaśmiecił plac, by mieć ujęcia do materiału

Głównym powodem decyzji było zaaranżowanie sytuacji tak, by odpowiadała tematowi tworzonego przez niego materiału. Monitoring miejski zarejestrował jednak zachowanie dziennikarza, na którym widać jak wyjmuje śmieci ze śmietnika i rozrzuca je na pobliskim trawniku.

Jak podaje Onet.pl Tomasz Zalewa był w ostatnich latach jednym z najważniejszych dziennikarzy TVP3 Lublin. Zasłynął m.in. relacją z budowanych przez rząd lokali w ramach Mieszkanie Plus. Serwis NaTemat.pl zmontował nawet jego materiał porównując go do reportażu z wizyty Edwarda Gierka na budowie bloków na Ursynowie ponad 40 lat temu.

Dziennikarz jest związany z mediami od lat. Prowadził audycje w Radiu Centrum, Radiu Puls i Radiu Złote Przeboje. W TVP3 Lublin pracował od 2008 roku. Był prowadzącym m.in. takich programów jak "Poranek z Panoramą", "Magazyn Sportowy" czy "Poranek między Wisłą a Bugiem".

W trakcie kampanii wyborczej dziennikarz chętnie pozował do zdjęć z banerem "Duda 2020", co uwiecznił fotograf Radia Lublin. Na portalu TVP3 Lublin tak opisano dziennikarza: "W razie potrzeby robi także za małpę. Cechuje go wysoka kultura osobista i erudycja. Jego hobby to księgowość, oraz tapicerstwo. W wolnych chwilach uprawia szermierkę intelektualną i gra w squash".