Niedziele handlowe 2020. Czy sklepy będą dziś czynne? [16 sierpnia]

16 sierpnia nie jest niedzielą handlową. Zrobienie zakupów będzie dziś utrudnione, ale nie niemożliwe. Zamknięte będą m.in. sklepy wielkopowierzchniowe takie jak Lidl czy Biedronka oraz sklepy w galeriach handlowych. Osoby, które będą chciały coś kupić, będą mogły to zrobić, idąc np. na stację benzynową, do placówki pocztowej, do sklepu znajdującego się na dworcu lub do osiedlowego sklepiku, gdzie w niedziele sprzedaje właściciel.

Niedziele handlowe 2020. Kiedy najbliższa niedziela z handlem?

W 2020 roku wypadnie łącznie siedem niedziel handlowych. Cztery z nich już za nami. Zakupy w ostatni dzień tygodnia będziemy mogli zrobić 30 sierpnia (a więc już za dwa tygodnie) oraz 13 i 20 grudnia (czyli w dwie niedziele poprzedzające Boże Narodzenie).

Kalendarz niedziel handlowych - 2020 rok Fot. Gazeta.pl

Bezpieczeństwo na zakupach. O jakich zasadach należy pamiętać?

Epidemia koronawirusa wciąż trwa, dlatego robiąc zakupy, musimy pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa. W sklepach, podobnie jak w innych zamkniętych przestrzeniach publicznych, musimy zasłaniać usta i nos. Powinniśmy także ubrać jednorazowe rękawiczki lub zdezynfekować ręce. Wskazane jest także zachowanie co najmniej półtorametrowego dystansu od innych kupujących.