Nowe żółte powiaty, w innych będzie luzowanie obostrzeń. Jest też "lista ostrzegawcza"

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński poinformował na konferencji prasowej, że zmniejszyła się liczba powiatów objętych specjalnymi obostrzeniami związanymi z epidemią. Od piątku będzie ich 18 - o jeden mniej niż dotychczas. Strefy żółte i czerwone wprowadzono w sobotę w związku z dużą liczbą zakażeń koronawirusem.

REKLAMA

Cieszyński powiedział, że nowe powiaty znalazły się na liście w dużej mierze w związku z imprezami, na których zakaziła się duża liczba osób. Z kolei w kilku powiatach od piątku obostrzenia zostaną zdjęte wraz z uznaniem ich za strefy zielone, zatem z mniejszym zagrożeniem epidemicznym.

Jastrzębie Zdrój w związku z dalszym pogorszeniem sytuacji będzie miało podwyższony rygor sanitarny z żółtego na czerwony. Z kolei powiat pszczyński z czerwonego zostanie zamieniony na żółty.

Do listy trafiło kilka nowych powiatów, zaś w niektórych zdjęto obostrzenia. Cieszyński powiedział, że przykładem miejsca, gdzie w wprowadzone będą obostrzenia w związku z imprezą, jest Biała Podlaska. Tam stwierdzono nawet kilkadziesiąt nowych przypadków w związku z weselem

Cieszyński poinformował o "liście ostrzegawczej", na której są powiaty, które mogą zostać objęte żółtą strefą, jeśli będzie tam rosła liczba zachorowań.

W czwartek minister Łukasz Szumowski tłumaczył w TVN24, że kryteria dla wprowadzania obostrzeń są obiektywne. - Jeżeli jest powyżej 6 nowych zachorowań na 10 tys. to mamy strefę żółtą, jeśli powyżej 12 - to mamy strefę czerwoną - stwierdził. - Podamy nowe wartości, ale nie widzimy, żeby to się rozlewało szeroko na Polskę, na szczęście - dodał.

Koronawirus - życie w czerwonej strefie. "Traktowani jak trędowaci"

811 nowych zakażeń, najwięcej na Śląsku i Mazowszu

W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 811 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i 14 kolejnych zgonach. Od wczoraj wyzdrowiało 350 osób, które były zainfekowane. Aktywnych infekcji jest w naszym kraju 14 tysięcy 682.

Nowe infekcje, które potwierdzono w ciągu doby, dotyczą 181 osób z województwa śląskiego, 148 osób z województwa mazowieckiego, 136 osób z województwa małopolskiego, 61 osób z województwa pomorskiego, 54 osób z województwa wielkopolskiego, 46 osób z województw lubelskiego i podkarpackiego, 39 osób z województwa łódzkiego, 23 osób z województwa dolnośląskiego, 17 osób z województwa podlaskiego, 15 osób z województwa opolskiego, 14 osób z województwa kujawsko-pomorskiego, 12 osób z województwa świętokrzyskiego, 11 osób z województwa warmińsko-mazurskiego, 6 osób z województw zachodniopomorskiego i 2 osób z województwa lubuskiego.

Kraska: Jesień będzie dużym wyzwaniem dla nas wszystkich