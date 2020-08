Rząd chce, by szkoły ruszyły od września. Może zabraknąć nauczycieli. "Wszyscy się obawiamy"

Wielu nauczycieli, szczególnie tych starszych, których w Polsce jest bardzo wielu, zgłasza obawy przed powrotem do pracy stacjonarnej w szkołach od 1 września. - Zgłaszają obawy dotyczące zdrowia i ja się im nie dziwię - mówi w rozmowie z TVN24 szef Związku Nauczycielstwa Polskiego, Sławomir Broniarz. - Ostatnio z okazji zaprzysiężenia prezydenta dla kilkuset osób odkażany był Sejm. My mamy pracować na co dzień w kilkusetosobowych szkołach - dodaje jeden z nauczycieli.

fot. Agencja Gazeta