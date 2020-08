Rząd chce, by szkoły ruszyły od września. Może zabraknąć nauczycieli. "Wszyscy się obawiamy"

Rz康 chce, by szko造 ruszy造 od wrze郾ia. Mo瞠 zabrakn望 nauczycieli. "Wszyscy si obawiamy"

Wielu nauczycieli, szczeg鏊nie tych starszych, kt鏎ych w Polsce jest bardzo wielu, zg豉sza obawy przed powrotem do pracy stacjonarnej w szko豉ch od 1 wrze郾ia. - Zg豉szaj obawy dotycz帷e zdrowia i ja si im nie dziwi - m闚i w rozmowie z TVN24 szef Zwi您ku Nauczycielstwa Polskiego, S豉womir Broniarz. - Ostatnio z okazji zaprzysi篹enia prezydenta dla kilkuset os鏏 odka瘸ny by Sejm. My mamy pracowa na co dzie w kilkusetosobowych szko豉ch - dodaje jeden z nauczycieli.

fot. Agencja Gazeta