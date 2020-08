Antoni Macierewicz o "wersji Rosji" ws. katastrofy smoleńskiej. Mówił też o "przesądzającym dowodzie"

Podkomisja, która zajmuje się badaniem przyczyn katastrofy smoleńskiej została powołana w lutym 2016 roku przez ówczesnego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Raport komisji miał zostać przedstawiony 10 kwietnia 2020 roku, jednak "ze względu na stan pandemii publikacja została przesunięta". Wyniki prac podkomisji przedstawione zostały 31 lipca. Zgodnie z tezą postawioną w materiale filmowym przyczyną katastrofy były dwa wybuchy, do których miało dojść na lewym skrzydle, a później w centropłacie tupolewa.

Antoni Macierewicz o "przesądzających" dowodach w sprawie katastrofy smoleńskiej

Były szef MON w Polskim Radiu 24 dokładnie wyjaśnił jakie są ustalenia podkomisji smoleńskiej. Antoni Macierewicz w kolejną miesięcznicę katastrofy przekonuje, że tezę o wybuchu potwierdzają eksperci, którzy wykryli na wraku samolotu ślady materiałów wybuchowych.

- Zostały zidentyfikowane części samolotu, lewej burty oraz lewego skrzydła, na których eksperci wykryli ślady materiałów wybuchowych, zarówno trotylu, jak i hexogenu. (…) Ta kwestia nie ulega wątpliwości i przesądza o charakterze tego dramatu - powiedział polityk. Ślady te mają znajdować się dokładnie na przełomie lewego skrzydła oraz przed lewymi drzwiami.

- W parametrach lotu mamy świadectwa, że doszło do utraty końcówki lewego skrzydła. To drugi, przesądzający dowód, który sam w sobie jest wystarczający, podobnie jak ślady materiałów wybuchowych, by wskazać nie tylko, że raporty Tatiany Anodiny i Jerzego Millera są fałszywe, ale że tragedia zaczęła się wcześniej, w miejscu, w którym nie było żadnych przeszkód fizycznych, mogących spowodować urwanie skrzydła, że musiała być to ingerencja innego charakteru. Analiza szczątków wskazała, że był to materiał wybuchowy - przekonywał dalej przewodniczący podkomisji smoleńskiej.

Do tego dochodzić ma także trzeci zbiór dowodów, którymi są symulacje Narodowego Instytutu Badań Lotniczych Uniwersytetu Wichita. - Tzw. pancerna brzoza nie mogła przeciąć skrzydła. (...) Wersji Rosji nie potwierdza też rozrzut i zniszczenie szczątków. Pokazali nam zupełnie inną katastrofę niż ta, która miała miejsce naprawdę - dodał Antoni Macierewicz.