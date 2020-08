Sokołów Podlaski. Bójka pomiędzy uczestnikami chrzcin oraz poprawin. Pięć osób trafiło do szpitala

Do nietypowego zdarzenia doszło w niedzielę (9.08) w Sokołowie Podlaskim (woj. mazowieckie). Policja otrzymała wezwanie ok. godz. 19:30 do lokalu znajdującego się przy ul. Lipowej. Do bójki doszło pomiędzy uczestnikami dwóch niezależnie odbywających się imprez: chrzcin oraz poprawin po weselu.

Sokołów Podlaski. Doszło do bójki pomiędzy uczestnikami chrzcin i poprawin. Brało w niej udział kilkadziesiąt osób

Pomiędzy uczestnikami obu wydarzeń doszło do nieporozumienia, które wkrótce przerodziło się w bójkę. Z informacji przekazanych przez policję wynika, że mogło w niej brać udział nawet pięćdziesiąt osób.

Jak informuje portal Zyciesokołowa.pl, podczas bójki ucierpiało pięć osób, które następnie zostały przewiezione do szpitali w Sokołowie Podlaskim oraz Węgrowie. Wszystkie były pod wpływem alkoholu.

Na tę chwilę, policja nie zatrzymała ani jednego uczestnika bójki. Trwa szczegółowe wyjaśnianie wszystkich okoliczności zdarzenia.