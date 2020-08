Dzięki czytelnikom Gazeta.pl zebraliśmy ponad 105 tys. zł dla potrzebujących w Bejrucie. Dziękujemy!

We wtorek 4 sierpnia w Bejrucie doszło do ogromnej eksplozji. W powietrze wyleciało niemal trzy tysiące ton niebezpiecznych azotanów składowanych w porcie - eksplozja była tak silna, że pozostawiła po sobie krater o głębokości 43 metrów. Bejrut spotkała ogromna tragedia - w wyniku wybuchu zginęło co najmniej 158 osób, a rannych zostało kolejnych sześć tysięcy. Straty są tak duże, że ratownikom wciąż ciężko jest je oszacować - część miasta przestała istnieć, a zniszczonych zostało kilkaset tysięcy domów i mieszkań.

Dzięki wam zebraliśmy ponad 100 tys. zł dla Bejrutu

W środę, w niecałą dobę po wybuchu w bejruckim porcie, Gazeta.pl uruchomiła zbiórkę na rzecz Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej - organizacji, która od lat pomaga na miejscu uchodźcom i potrzebującym Libańczykom, a po katastrofie od razu ruszyła do pomocy. Niemal natychmiast do potrzebujących wysłano medyków i rozpoczęto prace przy zabezpieczaniu uszkodzonych przez wybuch domów. Szef PCPM Wojciech Wilk, który sam poleciał do Bejrutu, napisał, że dzięki dotychczasowemu wsparciu pomoc już w piątek trafiła do potrzebujących w Bejrucie. "W przyszłym tygodniu wysyłamy kolejny transport" - dodał. - Morze potrzeb jest nieprzebrane - podkreślała Rana Gabi, szefowa misji PCPM w Libanie.

Dzięki wielkiej mobilizacji czytelników Gazeta.pl przekroczyliśmy cel zbiórki, a dla poszkodowanych w Bejrucie zebraliśmy aż 105 tysięcy 349 złotych! Dziękujemy Wam za otwarte serca i gotowość do wsparcia potrzebujących mieszkańców Bejrutu, którzy muszą mierzyć się z niewyobrażalną tragedią.

Środki zostały przeznaczone m.in. na środki pomocy medycznej, a także materiały budowlane i płachty plastikowe pozwalające na uszczelnienie okien, wstawienie tymczasowych drzwi i zabezpieczenie fasad budynków, które zostały uszkodzone podczas wybuchu.

Potrzeby poszkodowanych jeszcze długo będą ogromne. Nasza zbiórka dobiegła końca, ale wy wciąż możecie wpłacać środki na konto Polskiego Centrum Pomocy Medycznej. Szczegóły można znaleźć TUTAJ.