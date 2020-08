Tatry. Turystka weszła na szlak z małpką kapucynką na ramieniu. Grozi jej mandat

Tatrzański Park Narodowy poinformował, że kobieta przyjechała w Tatry z mężem z centralnej Polski. Komendant Straży Edward Wlazło wyjaśnił, że małżeństwo wspólnie ze zwierzęciem rozpoczęło wycieczkę od Palenicy Białczańskiej, ale po kilkunastu minutach pobytu zostali pouczeni i wyproszeni z parku.

Tatry. Turystka wniosła na szlak małpkę kapucynkę

Komendant Wlazło przypomina, że ustawa o ochronie przyrody zabrania wnoszenia jakichkolwiek zwierząt do parku. - Małpka, jak każde inne zwierzę, wnosi do parku obcy genotyp, który może być groźny dla tatrzańskiej dzikiej zwierzyny. Musimy o nią dbać i pilnować, żeby przetrwała w stanie nienaruszonym - powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej. Dodał, że turyści próbowali już wnosić do parku różnego rodzaju zwierzęta domowe, a także egzotyczne - w tym nawet węże. W ostatnim czasie na szlakach znajdowanych jest m.in. dużo porzuconych psów.

Za wnoszenie na teren parku narodowego zwierząt grozi mandat w wysokości od 50 do 500 złotych.

TPN: W Tatrach oblężenie turystów

TPN informuje, że ruch turystyczny w Tatrach jest bardzo duży, a na niektórych szlakach - zwłaszcza tych wyposażonych w łańcuchy - mogą tworzyć się kolejki. "Dotyczy to zwłaszcza kopuły szczytowej Giewontu, Rysów i Orlej Perci. Należy wziąć pod uwagę, że może wydłużyć to planowany czas trwania wycieczki" - informuje TPN. IMGW ostrzega z kolei przed burzami z gradem, które są zapowiadane w Tatrach w najbliższych dniach. 10 sierpnia w górach grzmieć może niemal przez cały dzień - w godzinach 14-23.

Podczas burzy szczególnie niebezpieczne jest przebywanie na graniach, na szlakach wyposażonych w sztuczne ułatwienia (łańcuchy, klamry itp.) oraz w okolicy cieków wodnych.