Szczecin. Poważna awaria olbrzymiej karuzeli. Kilkadziesiąt osób uwięzionych na dużej wysokości

Do tego niecodziennego i groźnie wyglądającego zdarzenia wezwane zostały dwa wozy strażackie, w tym jeden z autodrabiną. Na miejscu pojawił się ponadto lekarz - informuje "Polsat News".

Szczecin. Park rozrywki funkcjonował od niedawna. Poważna awaria już na początku działalności

Od kilku tygodni na terenie szczecińskiej Łasztowni funkcjonuje park rozrywki Holiday Park. Jedną z największych jego atrakcji jest The Flyer, czyli 80-metrowa karuzela krzesełkowa, która dzięki osiąganiu prędkości do 70 km/h, jest pod tym względem najszybszą na świecie.

Do awarii karuzeli doszło w niedzielę w godzinach popołudniowych w trakcie jednego z kursów. Straż pożarna w Szczecinie otrzymała zgłoszenie około godziny 15:55. - Doszło do awarii karuzeli. Podczas podnoszenia krzesełek do góry mechanizm zatrzymał się w połowie wysokości - powiedział kpt. Franciszek Goliński, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Niezbędna była pomoc lekarska dla jednej osoby

Jak się ostatecznie okazało, pomoc strażaków nie była potrzebna. Kiedy przybyli oni na miejsce, pracownikom parku rozrywki udało się już odblokować mechanizm i opuścić karuzelę na dół.

Chociaż nikomu nic poważnego się nie stało, na miejscu zdarzenia musiał się pojawić lekarz. Pomocy potrzebowała jedna z kobiet, która wskutek uwięzienia na karuzeli przeżyła silny stres, również związany ze zbliżającą się burzą.