Tatry. Tragedia w Dolinie za Bramką. "Na zwłoki natrafili turyści"

- Na zwłoki natrafili turyści - przekazał Krzysztof Długopolski ratownik dyżurny TOPR. „Dostaliśmy informację telefonicznie od osób, które przebywały w Dolinie za Bramką. Natrafiły na zwłoki mężczyzny u podnóża skałki, która tam jest w dolinie” - powiedział Krzysztof Długopolski.

REKLAMA

Z kolei rano ratownicy TOPR musieli udzielić pomocy i przetransportować kobietę z okolic Świtowej Czuby. Turystka była poważnie osłabiona oraz miała dolegliwości gastryczne.

Dolina Za Bramką na mapach Google Dolina Za Bramką na mapach Google/Fot. mapy Google

Dolina za Bramką to reglowa w Tatrach Zachodnich znajdująca się pomiędzy Doliną Strążyską a Doliną Małej Łąki. Je powierzchnia to ok. 100 ha.

W związku ze sprzyjającą pogodą ratownicy TOPR obserwują wzmożony ruch turystyczny na szlakach. Jednocześnie apelują o rozwagę, picie wody i noszenie nakrycia głowy.