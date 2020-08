Upały i burze w Polsce. IMGW wydało ostrzeżenia dla prawie całego kraju

Prawie w całym kraju wydano ostrzeżenia najniższego, pierwszego stopnia przed burzami z gradem - powiedziała IAR synoptyczka IMGW Małgorzata Tomczuk. Ostrzeżeń nie wydano tylko w południowych częściach województw dolnośląskiego i opolskiego. W pozostałej części kraju wiatr może osiągać w porywach do 90 kilometrów na godzinę. Opady deszczu lokalnie osiągać mogą nawet 40 milimetrów. Ostrzeżenia obowiązują do godzin 21:00 i 22:00.

Prognoza pogody. Wciąż będzie gorąco

Małgorzata Tomczuk dodała, że wciąż obowiązują wydane kilka dni temu ostrzeżenia drugiego stopnia o upałach. Synoptycy spodziewają się spadku temperatury na wschodzie kraju. Ostatnie z ostrzeżeń o upałach, w województwach lubuskim i wielkopolskim, wygasną dopiero we wtorek o 21:00. W dzień temperatura ma tam wynosić do 32 stopni Celsjusza, a w nocy do 19.

IMGW wydało również ostrzeżenia hydrologiczne dla województw: opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Mogą tam wystąpić gwałtowne wzrosty stanu wody.