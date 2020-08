Najpierw upalny dzień, potem gwałtowne burze z gradobiciem. Wydano ostrzeżenia dla ośmiu województw

Zobacz wideo Czy wiesz, jak się zachować podczas burzy?

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem wydano dla ośmiu województw. Chodzi o pomorskie, zachodniopomorskie, mazowieckie, lubelskie, łódzkie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i lubuskie. Obowiązują od 14:00 do 21:00, lokalnie do 22:00. Intensywnym opadom deszczu ma towarzyszyć silny wiatr - w porywach do 80, a miejscami - do 90 kilometrów na godzinę.

REKLAMA

W całym kraju spodziewane są dziś upały. IMGW wydał ostrzeżenia także w tej sprawie. Dla zdecydowanej większości Polski są to ostrzeżenia 2 stopnia, a dla Warmii i Mazur, Podlasia, północnej części Mazowsza, wschodniej części kujawsko-pomorskiego i części przygranicznych powiatów Dolnego Śląska - niższego, 1. stopnia.