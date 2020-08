Strefa "czerwona" i "żółta". Od dziś w kilkunastu powiatach wraca część obostrzeń

W najbardziej zagrożonych regionach, które oznaczono kolorem czerwonym, wrócił obowiązek zasłaniania nosa i ust nawet na świeżym powietrzu. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński mówił też o innych ograniczeniach.

REKLAMA

"W strefach czerwonych wprowadzamy ograniczenia w sposobie korzystania z komunikacji zbiorowej. Limit osób w pojazdach wynosi 50 procent miejsc siedzących" - powiedział wiceminister. "Ograniczamy też liczbę osób, które będą mogły brać udział w uroczystościach takich jak wesela, pogrzeby czy inne uroczystości rodzinne. Ograniczamy to w strefie czerwonej do 50 osób, a w strefie żółtej do stu. W strefie czerwonej wprowadziliśmy też zakaz działania siłowni. To dlatego, że na siłowniach jest duży wysiłek, co często jest związane z tym, że wydziela się dużo aerozolu z ust".

Ministerstwo podzieliło powiaty na "zielone", "żółte" i "czerwone" w zależności od liczby nowych zakażeń. W "żółtych" i "czerwonych" będą obowiązywały ostrzejsze rygory niż w pozostałej części kraju.

Janusz Cieszyński podkreślił, że mapa obostrzeń ma być aktualizowana dwa razy w tygodniu. "Opieramy się o wskaźnik przyrostu nowych przypadków na 10 tysięcy mieszkańców danego powiatu" - mówił wiceszef resortu. "Powiaty, w których ten wskaźnik przekroczy liczbę 12 w ciągu 14 dni, będziemy oznaczać kolorem czerwonym. Powiaty w przedziale od 6 do 12 będą oznaczane kolorem żółtym".

Mapę powiatów, w których obowiązują dodatkowe ograniczenia znajdziemy na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Władze resortu zapowiadają, że od tej pory dodatkowe działania związane z koronawirusem będą wprowadzane miejscowo - w skali powiatów - a nie jak dotychczas na terenie całego kraju.