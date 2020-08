Protesty na Krakowskim Przedmieściu po aresztowaniu Margot. Policja: Tłum był agresywny

Na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie trwają protesty po przewiezieniu do aresztu aktywistki Margot. Uczestnicy manifestacji twierdzą, że mają do czynienia z agresją ze strony policjantów. Z kolei rzecznik stołecznej policji podkreśla, że to funkcjonariusze zostali zaatakowani.

9 Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl

