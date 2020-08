Sąd zdecydował o aresztowaniu na dwa miesiące aktywistki LGBT ws. homofobicznej furgonetki

Margot, aktywistka LGBT z grupy odpowiedzialnej m.in. za wywieszane tęczowych flag na pomnikach w Warszawie, trafi do aresztu na dwa miesiące - informują posłanki Lewicy. W drugiej instancji sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Areszt dotyczy nie sprawy flag na pomnikach, a zatrzymania przez aktywistów furgonetki z homofobicznymi hasłami. Zarzuty to zniszczenie mienia i szarpaniny z mężczyzną.

