Kwarantanna po powrocie z zagranicy? Rzecznik rządu odpowiada

Piotr Müller był gościem programu "Kwadrans polityczny" w TVP 1. Rzecznik rządu tłumaczył, że spadek liczby zakażeń był widoczny dzięki wprowadzonym obostrzeniom, co widać także na przykładzie innych krajów Unii Europejskiej. Z powodu rosnącej liczby zakażeń konieczne może być podjęcie kolejnych działań.

Rzecznik rządu o kwarantannie dla podróżujący z zagranicy. "W tej chwili przesłanek do jej wprowadzenia nie widzimy"

Ministerstwo Zdrowia wprowadziło już regionalne obostrzenia, które obowiązywać będą w 19 powiatach. Podzielone one zostały na strefy czerwone i żółte. Nowe regulacje na tych obszarach dotyczą między innymi obowiązku noszenia maseczek w miejscach publicznych czy organizacji wydarzeń sportowych, kulturalnych, ale też wesel.

Polityk odniósł się także do tego, czy możliwe jest wprowadzenie obostrzeń ogólnokrajowych. Piotr Müller został zapytany o to, czy może zostać zarządzony obowiązek kwarantanny dla osób wracających z zagranicy. Dotyczyć mogłoby to np. podróżujących tych państw, gdzie od kilku dni obserwuje się wzrost zakażeń, czyli Francji, Hiszpanii lub Włoch.

- Myślę, że przez wiele miesięcy jeszcze niestety będziemy mieli do czynienia właśnie z takiego typu etapami, to znaczy dużych wzrostów, dużych spadków. (...) Kwarantanna nadal jest możliwa do wprowadzenia. Natomiast w tej chwili przesłanek do jej wprowadzenia jeszcze nie widzimy, więc nie spodziewam się, żeby w najbliższych dniach taka decyzja będzie podejmowana - podkreślił rzecznik rządu.

- Musimy być cały czas czujni i podejmować działania, nawet te trudne. Mam nadzieję, że decyzja o kwarantannie w ogóle nie będzie musiała być podjęta. Aczkolwiek mówimy o tym wcześniej, że takie ryzyko zawsze może istnieć, uprzedzając tym osoby, które być może chcą udać się za granicę na wycieczkę - dodał dalej Piotr Müller.