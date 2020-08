Pogoda. Zbliża się upalny koniec tygodnia. Wysokie temperatury także w drugim tygodniu sierpnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje bardzo wysokie temperatury w piątek 7 sierpnia. Dotyczyć będzie to zwłaszcza miejscowości znajdujących się na zachodzie i w centrum kraju.

W piątek mogą zostać wydane ostrzeżenia przed upałem i burzami

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem mogą zostać wydane w województwach lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. W dzień termometry pokażą tam od 28 do 31 stopni, a w nocy ochłodzi się tylko do 16-19 stopni.

Dodatkowo w tej części kraju spodziewane są także burze. Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW w piątek wydane mogą zostać szczególnie dla województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. W tych regionach podczas burz może spaść do 15-20 mm opadów. Wiatr będzie wiał w porywach do 70 km/h.

Prognoza pogody na weekend. Upalnie będzie też na koniec tygodnia

Podobnie upalny dzień prognozowany jest także w sobotę. 8 sierpnia alerty drugiego stopnia mogą zostać wydane w województwach wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i łódzkim. W ciągu dnia termometry mogą pokazać tam od 28 do 32 stopni, a w nocy od 16 do 19 stopni. W tych samych województwach co dzień wcześniej mogą zostać też wydane alerty dotyczące burz.

Według wstępnych prognoz bardzo wysokie temperatury zapowiadane są także w niedzielę. Na wschodzie kraju będzie od 26 do 28 stopni. W województwach mazowieckim, łódzkim, podkarpackim, małopolskim, śląskim, opolskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim prognozowanych jest już od 29 do nawet 32 stopni. Tego dnia w całym kraju niebo będzie niemal bezchmurne. Nie są też zapowiadane opady deszczu. Temperatury od 24 do 31 stopni mają utrzymać się nawet do końca przyszłego tygodnia.