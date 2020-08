Samolot PLL LOT z Poznania do Grecji wystartował z opóźnieniem. Pasażer wszczął awanturę o maseczkę

Straż Graniczna w Poznaniu-Ławicy opisała całą sytuację w komunikacie. Do zdarzenia doszło w środę 5 sierpnia około godziny 7:30. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o pilnej interwencji na pokładzie samolotu, który znajdował się już na pasie startowym.

Problemy sprawił 26-letni mężczyzna, który nie chciał założyć maseczki. Jak podaje "Wyborcza" załoga samolotu polskich linii LOT wielokrotnie zwracała uwagę pasażerowi, który założył maseczkę jedynie na chwilę. Później ją zdjął i nie reagował na prośby pracowników. W związku z niewykonaniem poleceń kapitan podjął decyzję o powrocie na miejsce postojowe.

Funkcjonariusze wyprowadzili mężczyznę z samolotu i ukarali go mandatem w wysokości 300 złotych za niewykonanie poleceń kapitana. Niedoszły podróżny musiał złożyć wyjaśnienia, w tym czasie opóźniony o niemal godzinę samolot wyleciał do Grecji. Podobna sytuacja miała miejsce we Wrocławiu, gdzie maseczki nie chciała założyć 36-letnia Polka.

W związku z epidemią koronawirusa na lotniskach i w samolotach obowiązują nowe wytyczne sanitarne. Określone zostały przez Urząd Lotnictwa Cywilnego na podstawie instrukcji Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Pasażerowie proszeni są wcześniejsze dokonanie odprawy on-line. Na lotnisku wszyscy podróżni wypełniają oświadczenie o stanie zdrowia oraz poddawani są pomiarowi temperatury. Pasażerowie zobowiązani są także do noszenia maseczki ochronnej lub przyłbicy, zachowywania 1,5 m odstępów i dezynfekowania rąk. Z obowiązku zasłaniania ust i nosa zwolnione są tylko dzieci do lat 4.

Na pokładzie samolotu pasażer również zobligowany jest dezynfekcji rąk i noszenia maseczki, którą musi zmieniać co cztery godziny. Dodatkowo musi wypełnić kartę lokalizacji podróżnego, którą przekazuje załodze. Podróżni muszą stosować się także do wszystkich instrukcji załogi. Ograniczony jest także serwis pokładowy, a napoje i przekąski serwowane są tylko w indywidualnych opakowaniach.