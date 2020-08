Ograniczenia dot. liczby uczestników wesel. Ministerstwo Zdrowia: W strefach czerwonych i żółtych

Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że nowe obostrzenia wprowadzone zostaną w 19 powiatach w Polsce. Nowe regulacje dotyczyć będą targów, kongresów, wydarzeń sportowych i kulturalnych, sanatoriów, wesel, transportu oraz obowiązku noszenia maseczek.

- Tam chcemy wprowadzić pewne obostrzenia i rygory, a w powiatach, które mają nieco mniej zakażeń, te rygory będą w mniejszym zakresie - powiedział szef resortu zdrowia. W tak zwanej czerwonej strefie, w której znajdzie się dziewięć powiatów w województwach wielkopolskim, małopolskim, łódzkim, śląskim i podkarpackim, wydany zostanie obowiązek noszenia maseczek we wszystkich miejscach publicznych. W pozostałych dziesięciu powiatach restrykcje będą łagodniejsze - będą to powiaty tak zwanej strefy żółtej.

- Ograniczona zostanie też liczba osób, które będą mogły brać udział w weselach i uroczystościach rodzinnych. W strefie czerwonej będzie to do 50 osób, a w żółtej - do maksymalnie 100 osób. Będzie też obowiązek rejestracji wesel - mówił wiceminister Janusz Cieszyński.

Łukasz Szumowski apelował też o przestrzeganie obowiązujących zaleceń, które wydane są dla całego kraju. Dotyczy to zachowania odstępów co najmniej 1,5 m od innych osób czy przestrzegania higieny rąk. Minister podkreślił też znaczenie noszenia maseczek zasłaniających ust i nos w miejscach publicznych takich jak na przykład sklepy.