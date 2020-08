Pogoda na dziś - piątek 7 sierpnia. Ostrzeżenia przed upałami w zachodniej i południowej Polsce

Zobacz wideo Czy wiesz, jak się zachować podczas burzy?

W piątek synoptycy zapowiadają głównie słoneczną i bardzo ciepłą pogodę. Dopiero po południu na zachodzie i południu kraju mogą pojawić się mogą burze.

REKLAMA

Temperatura. Dziś od 25 do 30 stopni

Najniższa temperatura prognozowana jest dziś dla Gdańska i Olsztyna, gdzie będzie kolejno po 25 i 26 stopni. Jeden stopień więcej zapowiadany jest dla Podlasia i Podkarpacia. 28 stopni pokażą termometry w województwach kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim i śląskim. W Opolu, Poznaniu, Szczecinie i Lublinie będzie 29 stopni. Najwyższa temperatura, 30 stopni, czeka mieszkańców województw lubuskiego, dolnośląskiego i mazowieckiego.

Pogoda na dziś - piątek 7 sierpnia. gazeta.pl

Opady. Na północy i wschodzie niebo będzie niemal bezchmurna

W dzień w całej Polsce zachmurzenie będzie bardzo małe. Po południu jednak na południowym zachodzie, a później też całym południu kraju, zachmurzenie zacznie wzrastać do umiarkowanego i dużego. Burze spodziewane są w województwach wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim i łódzkim. Średnio spadnie do 15 mm opadów. W czasie burz może wiać w porywach do 70 kilometrów na godzinę. Na południu opady mogą być bardziej intensywne i dochodzić do 20 mm.

Ostrzeżenia meteorologiczne. Alerty IMGW dotyczą upałów i burz

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał czerwony alert dotyczący upału dla województw lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Tu termometry pokażą od 28 do lokalnie 31 stopni w dzień i do 19 stopni w nocy. Dodatkowo w województwie świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim i śląskim obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj: pogoda.gazeta.pl.