Kamionka. Nie żyje sołtys, którego zaatakowały osy. Próbował zlikwidować ich gniazdo

Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek 31 lipca około godziny 15. Z doniesień portalu piasecznonews.pl wynika, że właściciel posesji znajdującej się na ulicy Redutowej w Piasecznie poprosił Zdzisława Gierulę, żeby pomógł mu w usuwaniu gniazda os. Owady zaatakowały sołtysa Kamionki, w wyniku czego doszło do zatrzymania akcji serca. Na miejsce wezwano pogotowie. Ratownikom udało się przywrócić funkcje życiowe poszkodowanego. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dwa dni później zmarł.

Nie żyje Zdzisław Gierula. "Był bardzo zaangażowaną społecznie osobą"

O śmierci sołtysa wsi Kamionka poinformował na Facebooku wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie Michał Rosa.

"Wczoraj nagle zmarł sołtys wsi Kamionka Zdzisław Gierula. Zdziśku byłeś sołtysem, z którym współpracowałem od samego początku. Od 9 lat... Dzięki Tobie uczyłem się Kamionki. Za szybko nas opuściłeś. Za szybko!" - czytamy we wpisie samorządowca.

Informacja o śmierci Zdzisława Gieruli pojawiła się także na stronie internetowej gminy Piaseczno.

Zdzisław Gierula miał 53 lata. Funkcję sołtysa wsi Kamionka pełnił od 2012 roku.