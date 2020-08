Otwock. Prezydent miasta ofiarą oszustów. Ktoś wziął na niego 40 tys. pożyczki

Prezydent Otwocka dowiedział się, że padł ofiarą oszustów, gdy otrzymał wezwanie do zapłaty. Zdziwił się, bo nigdy nie zaciągał żadnych pożyczek, dlatego skontaktował się z obsługą banku, aby dowiedzieć się, czy korespondencja trafiła pod właściwy adres. Wówczas okazało się, że pożyczka została zaciągnięta na jego nazwisko, a wszystkie dane się zgadzają. Samorządowiec powiadomił o sprawie odpowiednie służby.

- Pod koniec 2019 roku ustaliłem, że w moim imieniu były kierowane także inne zapytania kredytowe oraz zaciągane kolejne pożyczki. [...] Niezwłocznie złożyłem zawiadomienie do organów ścigania, które dotyczyło łącznie dwóch pożyczek zaciągniętych w parabankach oraz dwóch podjętych w bankach renomowanych na łączną kwotę około 40 tysięcy złotych - powiedział Jarosław Margielski w rozmowie z TVN Warszawa.

Prezydent Otwocka: Przestępstwo, które mnie dotknęło, nie ułatwia sprawowania urzędu

Prezydent Otwocka podejrzewał, że do wycieku jego danych doszło, gdy jesienią 2019 roku skradziono laptopa z danymi doktorantów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Władze uczelni poinformowały go jednak, że w przypadku innych osób, których dane znajdowały się na skradzionym komputerze, nie doszło do takich incydentów. Margielski przypuszcza, że padł ofiarą oszustwa nie przez przypadek.

- Działanie przestępcze, które mnie dotknęło, w oczywisty sposób nie ułatwia sprawowania funkcji publicznej i jest dodatkowym obciążeniem. Wiele trudnych decyzji, które podejmowałem w ostatnim czasie, kierując się wyłącznie dobrem i interesem miasta Otwock i jego mieszkańców, miało poważne konsekwencje finansowe dla innych podmiotów, a mówimy o kwotach w milionach złotych - wyjaśnił prezydent Otwocka.