Policjanci z lubuskiej komendy policji opisali niecodzienne zdarzenie, do którego doszło w sobotę 1 sierpnia wieczorem na drodze prowadzącej do miejscowości Wschowa. Patrol ruchu dostał zgłoszenie o kierowcy dodge'a, który znacznie przekracza prędkość, a jego brawurowa jazda "może być wynikiem spożycia alkoholu". Policjanci zatrzymali pojazd.

Jak się okazało kierowca był trzeźwy, a powodem szybkiej jazdy było pogarszający się stan zdrowia pasażerki, która miała narastające z minuty na minutę problemy z oddychaniem. Okazało się, że kobieta pijąc napój połknęła osę, która zdążyła użądlić ją w gardła od wewnątrz

- opisują policjanci.

Osa ugryzła pasażerkę w gardło. Policjanci pomogli w eskortowaniu samochodu

Funkcjonariusze podjęli decyzję o eskortowaniu pojazdu do wschowskiego szpitala. Skontaktowali się też z placówką, by poinformować lekarzy, że lada chwila trafi do nich pacjentka potrzebująca natychmiastowej pomocy medycznej. Wszystko zakończyło się szczęśliwie - po dotarciu do szpitala kobiecie zdołano pomóc.

Użądlenie przez osę lub pszczołę może doprowadzić do silnej reakcji alergicznej i tzw. wstrząsu anafilaktycznego - szczególnie w okresie wakacyjnym należy bardzo uważać, by owady nie dostały się do spożywanego jedzenia lub do butelek z napojami.

Trzeba pamiętać, że użądlenie przez osę czy pszczołę dla osoby uczulonej na jad może zakończyć się nawet śmiercią

- przypomina policja.

W roku 2006 w wyniku reakcji alergicznej spowodowanej użądleniem osy zmarła znana polska aktorka, Ewa Sałacka.